Ist sie oder ist sie nicht? Kourtney Kardashian (42) und ihr Verlobter Travis Barker (46) schweben auf Wolke sieben. Seit der Blink-182-Star seine Liebste im Oktober mit einem romantischen Heiratsantrag am Strand überrascht hatte, wurden auch die Babygerüchte um die Reality-TV-Bekanntheit immer lauter. Wegen ihrer bauchbedeckenden Kleidung und ihrer bizarren Ernährungsweise kam es zuletzt immer wieder zu Spekulationen. Nun heizte Kourtney die Gerüchteküche bezüglich einer Schwangerschaft erneut an.

Am Mittwoch postete Kourtney eine Story auf ihrem Instagram-Account, die ihre Fangemeinde erneut aufhorchen ließ. Zu einem Teller Mandarinen scheint sich die Keeping up with the Kardashians-Darstellerin nun eine ordentliche Portion saure Gurken gegönnt zu haben. Klar, dass sie mit ihrem neuen Lieblingssnack die Schwangerschaftsgerüchte noch einmal ankurbelt – immerhin entwickeln viele Schwangere regelrechte Gelüste nach dem beliebten konservierten Gemüse.

Doch die dreifache Mama postet nicht nur Schoko-Schnappschüsse und ihre Avocado-Honig-Kreationen der letzten Wochen – zuletzt präsentierte auch ihren extrem flachen Bauch und durchtrainierten Körper stolz im Netz. Ob sie wirklich Nachwuchs von ihrem Verlobten erwartet, bleibt also abzuwarten.

Anzeige

Kourtney Kardashian Travis Barker mit seiner Verlobten Kourtney Kardashian im Dezember 2021

Anzeige

Kourtney Kardashian Kourtney Kardashian im Februar 2022

Anzeige

Getty Images Kourtney Kardashian und Travis Barker, Februar 2022

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de