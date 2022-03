Lavinia Wollny (22) scheint ihren Nachwuchs über alles zu lieben. Vergangenes Jahr verkündete die in Neuss geborene TV-Persönlichkeit, dass sie und ihr Freund Tim Katzenbauer zum ersten Mal schwanger sind. Vor wenigen Wochen gab ihre Mutter Silvia dann schließlich bekannt, dass ihr nächstes Enkelkind jetzt auf der Welt ist. Kürzlich verriet die Beauty selbst dann auch endlich, dass sie sich über ein Mädchen freuen durfte, das den Namen Haylie Emilia trägt. Jetzt veröffentlichte Lavinia einen süßen Clip, mit dem sie einen ersten Blick auf ihre Tochter gewährte.

In ihrer Instagram-Story teilte die 22-Jährige nun das kurze Video ihres Sprösslings. In dem Video streichelt die Mama ihrem Kind liebevoll über die winzige Hand. "Ich liebe dich so sehr", schrieb Lavinia schlicht zu der Aufnahme. Doch auch wenn die Die Wollnys-Bekanntheit augenscheinlich kein Fan von großen Worten ist, war die Liebe für ihr Töchterchen doch mehr als deutlich spürbar.

Bereits in der Vergangenheit hatte Lavinia immer wieder zum Ausdruck gebracht, wie viel ihr kleiner Schatz ihr bedeutet. Und das, obwohl der gemeinsame Nachwuchs mit Tim so zeitig noch gar nicht geplant gewesen war. So bezeichnete die Blondine ihr Baby beispielsweise bereits als "unser ganzer Stolz". Auch in der Geburtsankündigung schwärmte sie nur so von Haylie Emilia: "Wir können es immer noch nicht fassen, unser kleines Glück endlich in den Händen zu halten. [...] Worte können nicht beschreiben, wie glücklich wir sind".

Anzeige

Lavinia Wollny Lavinia Wollny und ihre Tochter Haylie Emilia

Anzeige

Tim Katzenbauer Lavinia Wollny und Tim Katzenbauer

Anzeige

Tim Katzenbauer Tim Katzenbauer und Lavinia Wollny

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de