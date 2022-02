Lavinia Wollny (22) ist überglücklich! Die Reality-TV-Darstellerin durfte sich an einem ganz besonderen Datum über ihren ersten Nachwuchs freuen. Ihr Baby kam am 22. Februar 2022 auf die Welt. Der kleine Sprössling wurde am Dienstag per Kaiserschnitt geholt. Dass Lavinias erster Nachwuchs geboren wurde, verkündete Wollny-Oberhaupt Silvia (57) vor einigen Stunden im Netz. Jetzt meldet sich die stolze Neu-Mama erstmals selbst.

Auf Instagram veröffentlicht die junge Frau ein Video, das die Händchen ihres Nachwuchses zeigt. Dazu schreibt sie von ihren Gefühlen überwältigt: "Endlich bist du da. Wir können es immer noch nicht fassen, unser kleines Glück endlich in den Händen zu halten." Noch dazu freut sich Lavinia über das besondere Geburtsdatum ihres Kindes.

"Heute hast du endlich das Licht der Welt erblickt. Worte können nicht beschreiben, wie glücklich wir sind. Wir sind einfach sprachlos", richtet sie sich direkt an ihr Neugeborenes. Ihr, dem Baby und ihrem Partner Tim gehe es gut, bestätigt Lavinia und fügt hinzu, dass sie nun erst einmal ihre Kennenlernzeit genießen wollen.

