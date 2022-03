Ein kleines Mama-Update von Kylie Jenner (24)! Seit Anfang Februar sind die Keeping up with the Kardashians-Beauty und ihr Partner Travis Scott (30) stolze Zweifach-Eltern – nach Töchterchen Stormi (4) konnte die beiden Sohnemann Wolf auf der Welt willkommen heißen. Vor allem der Unternehmerin geht es seitdem richtig gut: Kylie genießt voll und ganz die Kennenlernzeit mit ihrem jüngsten Spross!

Wie ein Insider gegenüber E! News verrät, fühlt sich die 24-Jährige nach der Entbindung wohl wieder richtig wohl. "Kylie hat den ersten Monat mit ihrem Baby in vollen Zügen genossen und sich nicht zu sehr auf andere Dinge konzentriert. Sie genießt die Zeit, in der sie mit Wolf zusammen ist und sich an ihre neue vierköpfige Familie gewöhnt", plaudert die Quelle aus.

Doch schon bald wolle sich die Beauty langsam wieder auf andere Dinge konzentrieren – wie zum Beispiel auf ihr Sportprogramm. "Sie lässt es ruhig angehen, freut sich aber darauf, wieder in die Fitnessroutine einzusteigen und bald wieder mit dem Training beginnen", erzählt der Informant weiter.

Anzeige

Kylie Jenner Kylie Jenner, Travis Scott mit ihrer Tochter Stormi Webster

Anzeige

Kylie Jenner Kylie Jenner, Reality-TV-Star

Anzeige

Kylie Jenner Kylie Jenner, Oktober 2021

Anzeige

Glaubt ihr, Kylie äußert sich bald selbst zu ihrem neuen Leben als Zweifach-Mama? Ja, ganz sicher! Nein, ich glaube nicht! Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de