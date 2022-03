Hängt der Haussegen bei Aaron Rodgers (38) und Shailene Woodley (30) inzwischen nicht mehr schief? In den vergangenen Wochen hörte die Gerüchteküche gar nicht mehr auf zu brodeln: Der Footballer und seine Verlobte sollen sich laut einem Insider nämlich getrennt haben. Nach Bekanntwerden der Spekulationen wurden die Turteltauben allerdings immer wieder zusammen gesichtet. Anfang März besuchten die beiden sogar eine Hochzeit. Jetzt waren Aaron und Shailene erneut gemeinsam unterwegs!

Paparazzifotos, die Paige Six vorliegen, zeigen den NFL-Star und die "The Fault in Our Stars"-Darstellerin am Flughafen in Palm Beach. Die beiden flogen nach der großen Hochzeitsfeier offenbar mit dem Privatjet zurück nach Florida. Auf den Bildern tragen Aaron und Shailene entspannte Outfits – und unterhalten sich ziemlich angeregt. Ob sich das Paar mittlerweile also wieder versöhnt hat?

Weder Aaron noch seine Verlobte äußerten sich bislang zu den Gerüchten um ihr angebliches Liebes-Aus. Laut dem Insider soll sich die Big Little Lies-Bekanntheit aber von dem 38-Jährigen vernachlässigt gefühlt haben. "Während Shailene Aarons Karriere unterstützte, hat er Football immer an erste Stelle gesetzt und sie haben kaum noch Zeit miteinander verbracht", plauderte der Informant gegenüber In Touch aus.

Getty Images Shailene Woodley, Schauspielerin

Getty Images Aaron Rodgers, NFL-Star

Getty Images Shailene Woodley, Schauspielerin

