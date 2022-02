Kim Kardashian (41) und Pete Davidson (28) lassen sich ihre Valentinstagsstimmung nicht verderben. Die Reality-Beauty und der Comedian sind inzwischen schon seit einigen Monaten ein Paar. Kims Ex-Mann Kanye West (44) passt das allerdings gar nicht. So versucht er zurzeit nicht nur wieder mit ihr zusammenzukommen, er beleidigt auch Pete ganz öffentlich. Die beiden Frischverliebten scheinen sich daran aber nicht weiter zu stören: Sie wurden nun knutschend und turtelnd von Paparazzi abgelichtet.

Diese Bilder, die unter anderem TMZ vorliegen, zeigen Kim und Pete am Sonntag – also am Abend vor dem Valentinstag – bei einem gemeinsamen Date in New York. Und bei ihrem Dinner wurde es schnell romantisch. Die 41-Jährige und der Saturday Night Live-Star wirkten nicht nur sehr vertraut miteinander. Die Fotografen konnten die beiden sogar bei einem Kuss ablichten. Nach dem Abendessen sollen Kim und Pete dann noch mit einigen ihrer Promifreunde zu einer Super-Bowl-Party gegangen sein.

Zur gleichen Zeit verbrachte Kanye Zeit mit seinen beiden ältesten Kindern North (8) und Saint (6). Das Trio schaute sich ebenfalls den Super Bowl zwischen den Los Angeles Rams und den Cincinnati Bengals an – allerdings vor Ort im Stadion.

SIPA PRESS / ActionPress Kanye West und Kim Kardashian im November 2019 in New York

Getty Images Pete Davidson, Comedian

Getty Images Rapper Kanye West mit seiner Tochter North beim Super Bowl 2022

