Es sind schockierende Vorwürfe! Selma Blair (49) spricht im Netz offen über die Schattenseiten ihres Lebens: Denn seit 2018 leidet die Schauspielerin an der unheilbaren Nervenkrankheit Multiple Sklerose. Im Netz gewährt die "Natürlich blond"-Darstellerin immer wieder Einblicke in die unschönen, aber auch erfreulichen Aspekte ihres Lebens. Jetzt tauchten allerdings Dokumente auf, die auf ein dunkles Kapitel hindeuten: Denn Selma wurde von ihrem Ex offenbar beleidigt und sogar angegriffen.

Wie das US-Newsportal TMZ unter Berufung auf Gerichtsdokumente berichtete, habe Selma eine einstweilige Verfügung gegen ihren Ex-Partner Ron Carlson erwirkt. Damit wolle sie sich gegen die Übergriffe ihres Verflossenen schützen: Ron soll seine damalige Partnerin nämlich nicht nur als "Krüppel" beschimpft haben, sondern auch gewalttätig geworden sein.

Als Selma auf dem Sofa lag, soll ihr Ex sie aggressiv an den Schultern gepackt und sogar gewürgt haben. Nachdem die Schauspielerin die Polizei verständigt habe, sei sie in ein Krankenhaus gebracht worden. Dort seien eine Narbe am Kinn und ein größeres Hämatom auf ihrem Brustkorb entdeckt worden.

Anzeige

Instagram / selmablair Selma Blair mit ihrem Assistenzhund Scout

Anzeige

Getty Images Selma Blair bei der Gala im The Academy Museum of Motion Pictures

Anzeige

Getty Images Selma Blair bei der Gala im The Academy Museum of Motion Pictures

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de