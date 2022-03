In seinem Heimatland ist Wolodymyr Selenskyj (44) schon lange ein Star! Der Präsident ist durch die tragischen Ereignisse in der Ukraine derzeit in aller Munde – auch über die Landesgrenzen hinaus. Bevor der heutige Politiker im Mai 2019 in das Amt des Präsidenten eingeführt wurde, hatte er seinen Lebensunterhalt allerdings im TV-Geschäft verdient. Selenskyj war Schauspieler und Komiker und hatte sogar an der ukrainischen Version von Let's Dance teilgenommen.

Der Juraabsolvent feierte Anfang der 2000er sein Fernsehdebüt und war unter anderem als Schauspieler in mehreren Filmen zu sehen. Auch als Produzent, Drehbuchautor und Synchronsprecher war er jahrelang tätig. Unter anderem verlieh er Paddington dem Bären seine Stimme. Auch in "Horton hört ein Hu!" und "Angry Birds – Der Film" spricht er jeweils eine Figur. Die wohl größte Bekanntheit erlangte der Staatsmann allerdings 2006, als er bei "Tantsi z zirkamy", der ukrainischen Dancing with the Stars-Variante mittanzte. Er ging sogar als Sieger der ersten Staffel hervor.

Aber wie kam der heutige Präsident überhaupt zur Politik? Der mehrfache Gewinner des nationalen Fernsehpreises ging 2015 mit seiner Fernsehserie "Diener des Volkes" auf Sendung. In der satirischen Polit-Comedy beschäftigte sich der 44-Jährige intensiv mit dem ukrainischen Staatsapparat und dem Kampf gegen die Korruption. Ende 2018 gab er daraufhin schließlich seine Kandidatur für die Wahl zum Präsidenten bekannt.

