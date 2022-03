Da hat jemand wohl seine eigene persönliche Friseurin! Heidi Klum (48) plaudert gerne mal das eine oder andere Detail aus ihrem Privatleben mit Ehemann Tom Kaulitz (32) aus. Und auch der Musiker macht kein Geheimnis aus seinem Leben mit der Germany's next Topmodel-Jurorin. Offenbar helfe diese ihm sogar bei seinen Einschlafproblemen, wie er kürzlich verriet. Und auch bei einer anderen Angelegenheit unterstützt sie ihn: Heidi kümmert sich um Toms Haarpracht!

In der Umstyling-Folge von "Germany's next Topmodel" hielt die 48-Jährige einen Plausch mit Kandidatin Lieselotte Reznicek, in dem sie auch von ihrer Tätigkeit als Hobbyfriseurin berichtete. "Meine Kinder sagen immer, Tom sieht aus wie Aquaman", verriet die Bergisch Gladbacherin und betonte, dass er seine Haarpracht sehr gut pflege. "Vor allen Dingen bin ich der Friseur", fügte sie dann hinzu. Dabei habe sie auch schon einmal versehentlich zu viel abgeschnitten...

Ob die Mutter von Leni Klum (17) bei ihren Topmodel-Anwärterinnen gerne auch selbst die Schere gezückt hätte? Beim diesjährigen Umstyling hatte Heidi nämlich wieder so einiges mit ihren Kandidatinnen vor – besonders Vanessa musste sich auf eine radikale Transformation gefasst machen. Denn ihre langen, braunen Haare wurden durch einen knalligen grün-blauen Bob ersetzt!

Instagram / billkaulitz Heidi Klum und Tom Kaulitz im August 2021

Actionpress / Starpix / picturedesk.com Heidi Klum und Tom Kaulitz in Venedig

ProSieben / Richard Hübner Noëlla, Vanessa, Vivien, Luca und Sophie bei "Germany's next Topmodel" 2022

