Dieses Ereignis lockte ganz schön viele Zuschauer vor die TV-Bildschirme! In der sechsten Episode von Germany's next Topmodel wurde ordentlich frisiert, denn das große Umstyling stand an. Heidi Klum (48) hatte sich für acht der verbliebenen Kandidatinnen wieder besondere Transformationen überlegt – allen voran für Vanessa Kunz. Ihre langen braunen Haare wurden kurzerhand zu einem knallgrünen Bob. Fans der Sendung wollten sich das ganze Spektakel wohl nicht entgehen lassen: Die Einschaltquoten waren höher denn je!

Wie Presseportal berichtete, handelte es sich bei der sechsten Folge um die erfolgreichste Episode seit 14 Jahren! Bei der werberelevanten Zuschauerschaft sicherte sich die Model-Show nämlich einen beachtlichen Marktanteil von 26,5 Prozent und machte ProSieben damit zum Gewinner der Primetime – allem Anschein nach mit großem Abstand. Darüber hinaus sei das diesjährige Umstyling im Hinblick auf die Zuschauerzahlen das gelungenste von allen gewesen, die es bisher in der Sendung gab.

Auch wenn die sechste Episode beachtliche Einschalt-Erfolge erzielen konnte – eines sorgte bei den Fans ganz und gar nicht für Begeisterung: Chefjurorin Heidi schickte Best-Ager-Model Barbara Radtke nach Hause, das unter den Zuschauer schon Favoritenstatus erlangt hatte. Auf Twitter zeigten sich die User empört und posteten Kommentare wie "Ich bin so sauer, das ist so unfair".

ProSieben / Richard Hübner Vanessa Kunz, Kandidatin bei "Germany's next Topmodel" 2022

ProSieben / Richard Hübner Die "Germany's next Topmodel"-Kandidatinnen der 17. Staffel posieren

Instagram / barbara.gntm22.official Barbara, GNTM-Kandidatin

