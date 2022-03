Denise Bröhl und Michael Schüler gehen fortan getrennte Wege! In der diesjährigen Staffel von #CoupleChallenge wollen die einstige Love Island-Kandidatin und der Fußballer eigentlich siegen und das Preisgeld in Höhe von 100.000 Euro einsacken. Doch kurz nach dem Start des Reality-TV-Formates gab es eine große Überraschung: Zwischen den beiden ist es aus! Deutete sich ihre Trennung etwa schon bei "#CoupleChallenge" an?

Bereits zu Beginn des beliebten Reality-TV-Formates flogen zwischen den ehemaligen Turteltauben die Fetzen. In der Villa hatte Micha auf Anhieb einen guten Draht zu seiner Mitstreiterin Laura Maria Lettgen – das ging Denise gewaltig gegen den Strich. "Die hängt hier nur mit den Jungs ab, aber wir sind doch hier nicht bei einem Datingformat", erklärte sie genervt. Die Blondine erkannte Denise' Eifersucht an deren beleidigten Gesichtsausdruck. "Ich hatte das Gefühl, vielleicht passt es ihr nicht, dass ich mit ihrem Boy rede", offenbarte Lena in Folge zwei.

Später nominierten Denise und Micha die Influencerin und deren Freundin Victoria Lukac für die Exit-Challenge. Lena konnte sich auch direkt denken, warum sie von den beiden für die Prüfung ausgewählt wurden, wie sie Promiflash verriet: "Ich glaube, Denise hat die Hosen an in ihrem Couple und hat uns in den Exit gewählt, weil sie ein unerklärliches Problem mit mir hat."

Anzeige

Instagram / lauralettgen Laura Maria Lettgen im Januar 2022

Anzeige

SAT.1/Richard Hübner Micha, "Mein Date, mein bester Freund & ich"-Teilnehmer

Anzeige

RTL / Frank Beer Victoria Lukac und Laura Lettgen bei "#CoupleChallenge"

Anzeige

Glaubt ihr, dass sich Denise und Micha bald noch detaillierter zu ihrer Trennung äußern werden? Ja, bestimmt! Nein, ich bezweifle es... Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de