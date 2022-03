Die Spielshow geht weiter! Bei Joko & Klaas gegen ProSieben treten zwei der beliebtesten Moderatoren Deutschlands gegen ihren eigenen Sender an: In sechs Runden versuchen Joko Winterscheidt (43) und Klaas Heufer-Umlauf (38) dabei möglichst viele Vorteile fürs Finale rauszuholen. Im Dezember gab es sogar eine Sondersendung auf dem Eis. Zurzeit pausiert das Format, doch bald geht es wieder los: Schon im April winkt die Ausstrahlung neuer Folgen!

Wie das Branchenmagazin DWDL berichtete, werden in der kommenden Woche wohl fünf neue Folgen der Show aufgezeichnet. Im Zuge des Produktionsbeginns wurde auch der Staffelstart bekannt gegeben: Die neuen Folgen laufen ab dem 19. April immer dienstags um 20:15 Uhr. Fans der Show können sich also schon in gut einem Monat auf neue spannende Spiele und Challenges freuen.

Und Fans hatte "Joko & Klaas gegen ProSieben" im vergangenen Herbst immer zahlreiche: Die Quoten der Sendung erreichten bei der Winterausgabe mit knapp 20 Prozent in der relevanten Zielgruppe ihren bisherigen Höhepunkt. Mit im Schnitt 17,2 Prozent schnitt aber auch die gesamte Staffel stark ab.

ProSieben / Benedikt Müller Klaas Heufer-Umlauf bei "Joko & Klaas gegen ProSieben on Ice"

ProSieben / Willi Weber Joko Winterscheidt, Klaas Heufer-Umlauf und Jakob Lundt bei "Joko & Klaas gegen ProSieben"

ProSieben/Willi Weber Joko Winterscheidt und Klaas Heufer-Umlauf bei "Joko & Klaas gegen ProSieben"

