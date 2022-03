Dominik Stuckmann (30) gibt Einblicke in seinen Bachelor-Alltag. Der gebürtige Frankfurter hat das große Privileg, als RTL-Junggeselle von über 20 Frauen begehrt zu werden. In der Show hat er deswegen ein Date nach dem anderen – und muss sich die Zeit mit den Ladys gut einteilen. Aber was macht Dominik eigentlich, wenn die Kamera mal aus ist und er nicht mit Jana-Maria Herz (30), Anna Rossow (33) und Co. unterwegs ist? Jetzt zeigte der Rosenverteiler den Fans, wie er seine Bachelor-Freizeit gestaltet hat.

Die Dreharbeiten in Mexiko sind mittlerweile zwar längst abgeschlossen – trotzdem erinnerte sich der 30-Jährige auf Instagram noch einmal an die Reise zurück. Dominik teilte mehrere Sequenzen von einem actionreichen Ausflug auf dem Wasser und schrieb dazu: "Wenn ich mal kein Date hatte, ging es zum Jetskifahren." Auf zwei Videos war zu sehen, wie der IT-Spezialist mit vollem Karacho über die Wellen düste – danach lehnte er sich mit ausgestreckten Füßen auf dem Jetski entspannt nach hinten und genoss die warmen Sonnenstrahlen.

Was die Dates mit den Mädels angeht, sind viele Fans hingegen der Meinung, dass sich die Produktion in diesem Jahr etwas mehr Gedanken hätte machen müssen. Dass Dominik ein paar seiner Auserwählten zu einem Rendezvous im Sarg – inklusive Grabreden – begrüßen musste, ging vielen zu weit. "Da klappte mir die Kinnlade runter. Das fand ich einfach nicht angebracht und geschmacklos und nicht passend", betonte sogar Ex-Bachelor Andrej Mangold (35) gegenüber Promiflash.

Alle Infos zu "Der Bachelor" auf RTL+.

Instagram / dominik.stuckmann Dominik Stuckmann in Mexiko

Der Bachelor, RTL Dominik Stuckmann mit fünf Bachelor-Girls beim Gruppendate am Tag der Toten in Mexiko

Instagram / dregold Andrej Mangold, Ex-Bachelor

