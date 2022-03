Große Emotionen – die gab es auch gestern in der dritten Let's Dance-Show! Zuvor war das Konzept ordentlich ins Wanken geraten, da das TV-Format mit zahlreichen krankheitsbedingten Ausfällen zu kämpfen hatte. Hardy Krüger Jr. (53) musste seinen Platz bereits räumen. Gestern fehlten auf dem Tanzparkett außerdem Caroline Bosbach (32), Lilly zu Sayn-Wittgenstein (49) sowie Timur Ülker (32). Dennoch wurde am Freitagabend eine flotte Sohle hingelegt – mit Erfolg! "Let's Dance"-Show Nummer drei konnte traumhafte Quoten verbuchen!

Wie Quotenmeter vermeldete, war "Let's Dance" auch in dieser Woche einfach nicht zu bremsen. 4,14 Millionen Zuschauer waren mit von der Partie, als beispielsweise Janin Ullmann (40) ihr Ehe-Aus auf der Bühne mit ganz viel Gefühl vertanzte. Das entspricht einem hervorragenden Marktanteil von 16,3 Prozent. In der werberelevanten Zielgruppe lag der Anteil des Unterhaltungsformates bei 15,5 Prozent. Damit lag der Sender RTL am Freitagabend wieder einmal weit vor der TV-Konkurrenz.

Die Zuschauer schalteten vermutlich auch deswegen so zahlreich ein, weil das Weitergehen der Show nach einigen coronabedingten Ausfällen auf der Kippe stand. Die Kandidaten konnten sich aber augenscheinlich trotzdem in die Herzen der Fans tanzen. Amira Pocher (29) und Massimo Sinató (41) begeisterten zum Beispiel mit einem feurigen Rumba. René Casselly (25) staubte mit seiner Leistung satte 29 Punkte ab. Seine Mitstreiterin Janin ergatterte sogar die ersten 30 Punkte der diesjährigen "Let's Dance"-Ausgabe!

