Evanthia Benetatou (29) gewährt einen ehrlichen Einblick in ihr Mama-Leben! Die ehemalige Bachelor-Kandidatin ist seit ein paar Monaten Mutter. Gemeinsam mit ihrem Ex-Verlobten Chris Broy (32) bekam sie einen Sohn: den kleinen George Angelos Benetatou. Eva und ihr Kind haben schon so manches Abenteuer zusammen erlebt: So sind Mama und Sohn im Februar nach Abu Dhabi in den Urlaub geflogen. Aber ein Erholungstrip war das nicht gerade...

Im Promiflash-Interview gab die Influencerin jetzt einen ehrlichen Bericht: "Es gab Momente, in denen ich mal entspannen konnte, allerdings waren die sehr selten. Die Wahrheit ist: Es war schon anstrengend." Weiter schilderte Eva: "Wir hatten zwar schnell eine Routine drin, aber beim Frühstück war es beispielsweise nicht möglich, dass ich in Ruhe esse." Generell sei jede Aktivität, die sie mit ihrem Sohn alleine meistern musste, schwierig gewesen. "Zum Glück hatte ich einen Freund dabei, der mich unterstützt hat... Aber mal eben drei Stunden am Pool entspannen, war natürlich nicht drin." Das sei ihr aber vorab schon bewusst gewesen.

Spannend ist natürlich auch die Frage: Wie war der Flug? Immerhin trennen Köln und Abu Dhabi rund 6.000 Kilometer und mindestens zehn Flugstunden! "Er war sehr tapfer, Gott sei Dank! Da war ich sehr happy und dankbar drüber, weil ich mir zuvor echt Sorgen gemacht hatte: 'Oh Gott, was ist, wenn er Ohrenschmerzen kriegt und unruhig ist?'", berichtete Eva. "Wir haben das sehr gut überstanden. Er war natürlich unruhig und wollte alles entdecken. Aber er hat jetzt nicht viel rumgeschrien..." Da hätten andere Kids im Flieger wesentlich mehr Lärm gemacht als ihr George.

Instagram / evanthiabenetatou Evanthia Benetatou, TV-Sternchen

Instagram / evanthiabenetatou Evanthia Benetatou mit ihrem Sohn George Angelos

Instagram / evanthiabenetatou Eva Benetatou mit ihrem Sohn George Angelos

