Startet Lena Schiwiora (25) jetzt auch als Sängerin durch? Die Influencerin war bereits in einigen Reality-TV-Formaten zu sehen – darunter bei Temptation Island und Love Island. Momentan nimmt sie mit ihrem Ex-Verlobten Robin Riebling an der neuen Show Prominent getrennt teil – und kämpft dabei mit ihm um das Preisgeld. Doch jetzt versucht Lena auch als Musikerin ihr Glück: Am Freitag veröffentlicht sie ihren ersten Song mit dem Titel "Aventura". Wie kommt die Single bei ihrer Community an?

Auf Instagram postet die Beauty aus Oberhauen nun einen Teaser, in dem ihr neuer Song zu hören ist. Ihre Promi-Kollegen scheinen das Lied der 25-Jährigen total zu feiern, denn in der Kommentarspalte unter ihrem Posting finden sich viele positive Reaktionen. "Liebe es", schwärmt beispielsweise die Kampf der Realitystars-Teilnehmerin Yeliz Koc (28). Auch bei Lenas "Prominent getrennt"-Mitkandidatin Cecilia Asoro kommt die Single gut an. "Hammer! Liebe dich", notiert sie. Doch damit nicht genug: "Love Island"-Star Paco Herb und die Temptation Island-Legende Calvin Kleinen (30) drücken ihre Begeisterung ebenfalls mit ein paar Emojis unter dem Beitrag aus.

Die Fans der Blondine hingegen scheinen noch etwas zwiegespalten zu sein. Während einige User echtes Ohrwurmpotenzial in dem Lied sehen, sind andere Nutzer nicht ganz so überzeugt von Lenas Gesangstalent. "Bitte belasse es bei dem Song, du hast sicher andere Talente" und "Aua, leider absolut nicht meins", schreiben nur zwei von vielen Followern.

Instagram / robin_riebling Robin Riebling und Lena Schiwiora, "Prominent getrennt"-Stars

Instagram / lena_shw Lena Schiwiora, Influencerin

Instagram / lena_shw Lena Schiwiora, "Love Island"-Bekanntheit

