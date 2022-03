Robin Riebling will seine Ex-Freundin Lena Schiwiora (25) unbedingt zurück. Das einstige Temptation Island-Traumpaar kämpft gerade gegen andere Ex-Paare um den Sieg bei Prominent getrennt. Dabei stehen dem Fußballer jedoch seine Emotionen im Weg, da er die Trennung noch gar nicht überwunden hat: Immer wieder versucht er, seine Verflossene zu einem Liebes-Comeback zu überreden. In der neuen Folge wirft Robin Lena vor, sich gegen ihre Gefühle ihm gegenüber zu wehren.

Wegen einer gewonnenen Challenge konnten die beiden sich vor einer Nominierung schützen – dieser gemeinsame Erfolg gab Robin Anlass, mit Lena danach erneut über eine Reunion zu sprechen. "Man muss doch einfach die Chance nutzen, wenn man weiß, woran es gelegen hat", versuchte er ihr zu verklickern. Die Influencerin machte ihm daraufhin noch mal deutlich, dass sie eben keine Gefühle mehr für ihn habe. Das wollte der 26-Jährige allerdings nicht akzeptieren: "Das hat einfach etwas damit zu tun, dass du gar keine Gefühle zulässt", unterstellte er ihr. Sie würde sich absichtlich vor ihren Emotionen versperren.

Im Einzel-Interview brach Robin dann sogar völlig in Tränen aus: "Ich würde so viel geben, um einfach in die Vergangenheit zu reisen." Er hoffe aktuell einfach nur, dass Lena bald einsähe, wie schön alles sein könne. "Das Vergangene ist vergangen – aber wer sagt denn, dass es nicht viel besser werden könnte?", versuchte er, seine Ex-Freundin erneut auf seine Seite zu ziehen.

Alle Infos zu “Prominent getrennt – Die Villa der Verflossenen” auf RTL+.

Anzeige

RTL / Seapoint Lena Schiwiora, TV-Bekanntheit

Anzeige

RTL / Seapoint Robin Riebling und Lena Schiwiora, Ex-Paar

Anzeige

RTL / Seapoint Robin Riebling, Influencer

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de