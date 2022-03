Die beiden sind ein Herz und eine Seele! Jenny Elvers' (49) Sohn Paul, den sie gemeinsam mit ihrem Ex Alex Jolig (59) hat, spielt im Leben seiner prominenten Mama eine sehr wichtige Rolle. Er ist gerade 21 Jahre alt geworden, hat sein eigenes Business in der Immobilienbranche aufgebaut – und verwaltet deshalb sogar bereits die Finanzen der Schauspielerin. Als Geburtstagsgeschenk will Jenny im Mai zum Zocken mit Paul durch die USA reisen.

"Paul arbeitet wahnsinnig viel, das hat er sich verdient! Ich bin sehr, sehr stolz auf ihn", erklärte Jenny den Grund für den Urlaub gegenüber Bild. Gemeinsam werden sie zum Nachfeiern seines Geburtstags nach Los Angeles fliegen und von da im Cabrio auf der Route 66 durch die Staaten bis nach Las Vegas fahren. "Da darf Paul ja jetzt mit 21 endlich spielen. Es wird wunderbar!", freute sich die Prominent getrennt-Teilnehmerin euphorisch auf die Spielcasino-Ausflüge.

Und auch Paul fiebert dem Trip schon entgegen. "Pokern konnte ich schon immer gut", zeigte er sich optimistisch in Bezug auf sein Spielglück. Und davon soll dann auch seine Mama profitieren: "Ich hole den Jackpot, dann mache ich mit Mutti halbe-halbe."

Instagram / alexjolig_official Alex Jolig, sein Sohn Paul, Adoptivtochter Tatjana, Ex Jenny Elvers und seine Frau Britt

Christoph Hardt / Future Image Paul Jolig und Jenny Elvers in Köln im November 2019

Instagram / paul_elvers Paul Elvers

