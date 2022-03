Robbie Williams (48) und seine Familie suchen ein neues Zuhause. Erst vor einem Jahr wurde bekannt, dass der Sänger zusammen mit seiner Frau Ayda Field (42) und den vier gemeinsamen Kindern in die Schweiz umziehen wollte. Die Familie schätzte hier vor allem das entspannte Lebensgefühl der Schweizer, die umliegenden Seen und die wunderschöne Naturlandschaft, hieß es damals. Jetzt sind die sechs anscheinend aber wieder auf der Suche nach einer neuen Heimat.

Wie der Mirror berichtet, hat der Sänger seine Villa in Los Angeles in einem privaten Deal für 35 Millionen Pfund verkauft – und zwar an niemand anderen als den Rapper Drake (35). Bestätigen wollte Robbie das aber nicht. "Wenn etwas wahres dran wäre, hätte ich mit jedem Kanadier, mit dem es möglicherweise zu einem Vertrag gekommen wäre, eine Geheimhaltungsvereinbarung unterzeichnet. Ich könnte gar nichts von dem verraten, was passiert ist, ich würde echt Ärger bekommen", scherzte er auf Nachfragen. Derzeit habe seine Familie keinen Wohnsitz. "Wir haben so ziemlich alles verkauft, wir wohnen nirgendwo und wir versuchen, eine Lösung zu finden", gesteht der 48-Jährige, denn auch sein Anwesen in Wiltshire habe er im Januar verkauft.

"Die vier Kinder unter einen Hut zu kriegen, ist wie ständig zu versuchen, so einen Zauberwürfel korrekt zu lösen, denn wenn sie in der Schule sind, sehen sie mich nicht, weil ich immer unterwegs bin, und wenn sie zu Hause unterrichtet werden, ergeben sich eine andere Reihe von Dingen, die ein Problem darstellen", fährt der "Angels"-Interpret fort. Noch wisse die Familie nicht, wie sie die Probleme lösen soll.

Getty Images Robbie Williams, Künstler

Getty Images Drake, Musiker

Instagram / robbiewilliams Robbie Williams, Instagram 2019

