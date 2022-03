Er ist ein echter Fanboy! Machine Gun Kelly (31) und Megan Fox (35) stecken seit ihrer Verlobung Anfang Januar scheinbar schon mitten in der Hochzeitsplanung. Vor allem der Sänger scheint bezüglich seiner Trauung ganz genaue Vorstellungen zu haben. Vor Kurzem verriet er, dass er sich einen "Blut"-Fluss im Gothic-Style wünsche. Die Location müsse zudem seiner künstlerischen Vision entsprechen. Was die musikalische Untermalung angeht, ist MGK ebenfalls ganz sicher: Er will BTS engagieren!

In einer Ausgabe der Ellen DeGeneres Show verriet der 31-Jährige, dass er ein Fan von BTS sei und die Musiker liebend gern bei seinem großen Tag dabei hätte. Der ausschlaggebende Punkt für seine Entscheidung war wohl eine besondere Begegnung mit der Band. "Ich habe sie bei den Billboard Awards getroffen und sie waren ganz begeistert davon, mich kennenzulernen", erzählte der gebürtige Texaner. Er vermutet, dass die Gruppe einem Auftritt bei seiner Hochzeit nicht abgeneigt sei.

Ob die Jungs diesem verlockenden Angebot widerstehen können? Im Dezember vergangenen Jahres verkündeten sie jedenfalls, erst einmal eine Ruhepause einlegen zu wollen. In einem offiziellen Statement auf Twitter hieß es, dass die siebenköpfige Boygroup die Zeit nutzen wolle, um "kreative Energie" zu tanken und sich "neu inspirieren zu lassen".

Instagram / meganfox Machine Gun Kelly und Megan Fox

Getty Images BTS bei den American Music Awards 2021

Twitter / BTS_twt K-Pop-Gruppe BTS im September 2020

