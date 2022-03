Linda-Caroline Nobat (27) lässt ihre Dschungelcamp-Teilnahme Revue passieren! Von Ende Januar bis Anfang Februar nahm die Ex-Bachelor-Kandidatin an der beliebten Reality-TV-Show in Südafrika teil. Dabei musste sie nicht nur das Drama ihrer prominenten Mitbewohner, sondern auch zahlreiche Challenges und andere Dschungel-Strapazen über sich ergehen lassen. Was dabei mit am härtesten für Linda war? Wie sie selbst nach ein paar Tagen Dschungelcamp gerochen hat!

Das enthüllt das Playboy-Model jetzt im Promiflash-Interview. "Das Allerschlimmste war: Ich stank im Camp! Ich war diejenige, die am meisten gestunken hat – einfach, weil ich die war, die am meisten in den Prüfungen war", erinnert sich Linda. "Man hat einfach permanent nach diesen ekligen Innereien gestunken, nach dem Fisch, der auf einen heruntergeprasselt ist... Ich habe solche Gerüche noch nie in meinem Leben gerochen." Und egal, was sie gemacht hat: Sie konnte den Gestank nicht loswerden! "Und dann dieses Öko-Duschgel, Öko-Shampoo... Der Geruch geht davon nicht raus", schildert die Studentin.

"Das ist für mich voll schlimm, weil ich sehr viel Wert auf einen guten Geruch lege und auf einen gepflegten Umgang", beteuert Linda weiter. "Das war eine meiner Ängste, ich bin dem begegnet und habe es geschafft." Trotzdem würde die Influencerin nicht sagen, dass die Prüfungen und der darauffolgende Gestank das Schlimmste am Dschungelcamp waren: "Der Schlafmangel war schlimmer, weil es einem dadurch nicht so gut geht körperlich", erklärt die Beauty.

Dschungelcamp, RTL Eine verängstigte Linda Nobat in der Dschungelprüfung

RTL / Stefan Menne Linda und Tara in der Dschungelprüfung

Instagram / iamlindadt Linda-Caroline Nobat, Ex-Bachelor-Kandidatin

