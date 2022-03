Was sagen die Fans zu Robert Pattinsons (35) Batman-Version? Am 3. März 2022 startete "The Batman" von Regisseur Matt Reeves (55) in den deutschen Kinos. Obwohl der ehemalige "Twilight"-Darsteller sich bereits im Vorhinein Sorgen über die Reaktionen der Fans gemacht hatte, findet der 176-minütige Streifen viel Anklang bei den Kinobesuchern. Am Startwochenende spielte er 134 Millionen US-Dollar ein, und in Deutschland wollten rund 456.000 Zuschauern den Blockbuster in der ersten Woche anschauen. Auch in den sozialen Medien zeigen sich die Zuschauer begeistert. "Nach Jahren endlich mal wieder Batman, wie er sein sollte – einfach perfekt", schwärmt beispielsweise ein User auf Twitter.

Anzeige

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de