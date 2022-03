Anna Rossow (33) bringt viel Verständnis auf. Die Hamburgerin war in der diesjährigen Bachelor-Staffel die Erste, die eine Nacht mit Rosenverteiler Dominik Stuckmann (30) verbringen durfte. Ohne Kameras hatten die beiden Zeit, sich in Ruhe zu unterhalten und sich besser kennenzulernen. Das Problem: Die übrigen Kandidatinnen waren ziemlich eifersüchtig und der Empfang zurück in der neuen Glamping-Area dementsprechend kühl. Im Gespräch mit Promiflash betonte Anna jetzt, dass sie das Verhalten der Konkurrenz nachvollziehen kann.

"Ich habe die anderen Mädels total verstanden und ich glaube, die Situation wäre bei jeder anderen Frau die gleiche gewesen. Es ist einfach maximal unangenehm, nach einem Übernachtungsdate mit ihm zusammen zu den anderen Frauen zurückzukehren", erzählte die 33-Jährige im Promiflash-Interview. Was den Moment noch etwas unangenehmer gemacht habe: Chiara Fröhlich (24) hatte ausgerechnet am Tag des Dates Geburtstag. Dass da ein Kuss fallen würde, hatten Jana-Maria Herz (30) und Co. wohl schon kommen sehen – "aber niemand hat zu dem Zeitpunkt mit einem Übernachtungsdate gerechnet."

Aber warum haben die anderen Mädels überhaupt so zickig reagiert – immerhin dürfte ihnen klar gewesen sein, dass Anna ein Übernachtungsdate mit Dominik wohl kaum ausschlagen würde. "Natürlich hätte sie die Einladung nicht ablehnen sollen, und egal, wer in ihrer Haut gesteckt hätte, jeder hätte sich den ein oder anderen genervten Blick von uns eingefangen", gab Emily von Strasser (23) zu. Für Franziska Temme (27) sei der Zeitpunkt in Chiaras Geburtstagsnacht einfach ungeschickt gewählt gewesen. Allerdings betonte sie: "Wir wussten worauf wir uns einlassen und mussten jederzeit mit diesem Date rechnen."

Alle Infos zu "Der Bachelor" auf RTL+.

Anzeige

Der Bachelor, RTL Anna und Dominik bei einem Bachelor-Date

Anzeige

Der Bachelor, RTL Dominik Stuckmann und die Bachelor-Girls

Anzeige

Der Bachelor, RTL Dominik Stuckmann und Emily von Strasser beim Bachelor

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de