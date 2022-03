Für zwei Kandidaten ist die Reise bei Leben leicht gemacht – The Biggest Loser vorbei! Schon seit der vergangenen Woche kämpfen die Teilnehmer im Duell-Modus gegeneinander. Manche schienen bei diesem neuen Konzept jedoch etwas übers Ziel hinauszuschießen: Sven und sein Gegner Nico gerieten hart aneinander. Tatsächlich musste Letzterer in der vergangenen Folge seine Sachen packen. Doch wen traf es bei der heutigen Entscheidung?

Auch in dieser Woche mussten gleich zwei Camper gehen. Weil sie in ihren Duellen und auch im Vergleich zur Gruppe prozentual am wenigsten abgenommen hatten, traf es Sven und Francesca. Beide waren sichtlich schockiert. "Das ist voll surreal gerade. Ich glaube das gar nicht", murmelte der 41-Jährige nach der Verkündung. Doch im Laufe der zehn Wochen konnten beide immerhin schon einiges an Gewicht verlieren: Sven hat stolze 47,1 Kilo abgenommen, während Francesca 26,1 Kilo leichter nach Hause fuhr.

Für ihre Mitstreiterin Linda ist diese Verabschiedung besonders tragisch. "Es ist ja schon schlimm, wenn man eine Bezugsperson verliert, aber wenn dann auch noch beide gehen müssen... Das ist halt einfach nicht schön", weinte sie. Von nun an muss jedoch jeder nur noch auf sich selbst achten, denn: In der kommenden Woche startet der Einzelkämpfer-Modus.

"Leben leicht gemacht – The Biggest Loser" seit dem 2. Januar 2022 immer sonntags um 17:30 Uhr in SAT.1.

Sat.1 Sven und Nico bei "Leben leicht gemacht – The Biggest Loser"

Sat.1 Sven, Dr. Christine Theiss und Francesca bei "Leben leicht gemacht – The Biggest Loser"

SAT.1 Linda, "Leben leicht gemacht"-Kandidatin

