Jonathan Bailey (33) kann endlich er selbst sein! Spätestens seitdem die erste Staffel von Bridgerton auf Netflix erschienen ist, dürfte der Hottie große Bekanntheit erlangt haben. Seine Figur Anthony Bridgerton soll sogar der Mittelpunkt der zweiten Staffel sein, die am 25. März auf Netflix erscheinen wird. Zu Beginn seiner Karriere hatte es Jonathan allerdings nicht leicht – er verbarg seine sexuelle Orientierung!

2018 outete sich der britische Schauspieler öffentlich. Im Interview mit der GQ Hype erinnert sich der 33-Jährige an seine Zeit davor zurück. Damals wurde ihm gesagt: "Es gibt zwei Dinge, die wir nicht wissen wollen: Ob du ein Alkoholiker bist oder ob du schwul bist", erzählt er. "Es genügt, wenn eine Person in dieser Machtposition das sagt, und schon schlägt es Wellen. Also ja, natürlich habe ich das gedacht. Natürlich dachte ich, dass ich hetero sein müsste, um glücklich zu sein", gesteht Jonathan.

Schließlich entschied sich der Schauspieler doch dazu, offen mit seiner Sexualität umzugehen. "Ich kam an einen Punkt, an dem ich dachte: 'Scheiß drauf.' Ich würde viel lieber die Hand meines Freundes in der Öffentlichkeit halten oder mein eigenes Gesichtsbild auf Tinder einstellen und mir darüber keine Sorgen machen, als eine Rolle zu bekommen", erklärt Jonathan seine Entscheidung.

Netflix Kate Sharma (Simone Ashley) mit Anthony Bridgerton (Jonathan Bailey) in "Bridgerton"

CLICK NEWS AND MEDIA / MEGA Jonathan Bailey am Set von "Bridgerton"

Getty Images Jonathan Bailey bei den Independent Film Awards in London im Dezember 2019

