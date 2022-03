Die beiden hatten einen eher holprigen Start. Julia und Jürgen haben im First Dates Hotel eingecheckt und sind auf der Suche nach der großen Liebe. Obwohl sich der Chemiker in der letzten Folge noch mega über die Tischmanieren seines Blind Dates aufgeregt hatte, einigten sich die beiden trotzdem darauf, auf ein gemeinsames zweites Date zu gehen. Inzwischen bezeichnen sich Julia und Jürgen sogar selbst als ein "perfektes Match".

Das zweite gemeinsame Date der beiden scheint ein voller Erfolg gewesen zu sein. "Ich glaube unser Miteinander ist sehr gut. Wir sind einfach auf einer Wellenlänge", schwärmte Jürgen von seiner Begleitung, nachdem die beiden Turteltauben einen romantischen Wellness-Tag miteinander verbracht hatten. Wie glücklich Jürgen und Julia heute miteinander sind, signalisierten die beiden in einem niedlichen Videostatement. "Wir sind aktuell immer noch zusammen unterwegs", erklärte Julia, woraufhin Jürgen ausplauderte, dass die beiden einfach nichts trennen könne. "Wir sind immer noch ein perfektes Match", strahlten die Date-Partner über beide Ohren mit zwei Daumen nach oben.

Julias Benehmen zu Tisch scheint für den Pfälzer nach all der gemeinsamen Zeit also keine Rolle mehr zu spielen. "Tischmanieren finde ich ganz wichtig. Ich finde es megaschlimm, wenn jemand den Arm auflegt und einfach nur mit einer Hand isst. Geht gar nicht", ärgerte sich Jürgen zuvor in einem Einzelinterview über die hübsche Blondine.

RTL / Boris Breuer Roland Trettl und sein "First Dates Hotel"-Team

TVNOW / Boris Breuer Roland Trettl und Ex-Empfangsdame Aline bei "First Dates Hotel"

TVNOW / Bernd Michael-Maurer Roland Trettl und sein "First Dates Hotel"-Team

