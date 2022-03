Kanye West (44) hat der Welt mal wieder viel zu sagen. Seit der Trennung von Noch-Ehefrau Kim Kardashian (41) 2020 macht er aufgrund seiner Netzaktivität Schlagzeilen: Immer wieder greift er dort seine Ex und ihren neuen Freund Pete Davidson (28) an. Trotz der Anfeindungen vermuten viele Fans, dass der Rapper die Unternehmerin insgeheim zurückgewinnen wolle. So überraschte er sie zum Beispiel am Valentinstag mit einem Truck voller Rosen. Jetzt machte Kanye aber klar, dass er Kim auf gar keinen Fall zurückhaben wolle.

Auf Instagram teilte der Künstler mal wieder private Screenshots, die seine Chatnachrichten an Kim zeigen. Darin beschwert er sich, dass er kein Mitspracherecht beim Aufenthaltsort der vier Kinder habe. "Ich spreche mit dem Großteil meiner Familie nicht mehr, weil sie dieses Verhalten dulden", regte Kanye sich darunter auf. Seine Aktionen hätten nichts damit zu tun, dass er auf ein Comeback hoffe: "Ich versuche auf gar keinen Fall, diese Frau zurückzugewinnen. Ich bin darüber hinweg". Der Musiker wolle nur klarmachen, dass der Erziehungsstil der TV-Bekanntheit falsch sei.

Er wolle nicht dulden, dass seine Kinder nur bei weißen Menschen aufwachsen und zudem noch vom christlichen Glauben abgebracht werden würden. Kanye sei extra aus Miami zurückgeflogen und keines seiner Kids sei zum sonntäglichen Gottesdienst gekommen. "Ich mache das öffentlich, weil wir berühmt sind. Zu beten und zu zeigen, dass ich kein Recht auf meine Kinder habe, ist das Einzige, was ich legal tun kann", begründete er seine Aktion.

Instagram / kimkardashian Kim Kardashian und Kanye West, Dezember 2019

Instagram / kimkardashian Kim Kardashian und Kanye West mit ihren Kindern North, Saint, Chicago und Psalm, 2019

Instagram / kimkardashian Kanye West und Kim Kardashian bei ihrer Hochzeit

