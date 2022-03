Katharina Wagener (26) und Kevin Yanik bleiben vorerst bei ihrer Entscheidung! Im August wurden die Are You The One?-Stars zum ersten Mal Eltern und begrüßten einen Sohn auf der Welt – den kleinen Leonardo. Eigentlich hatten die beiden den Namen ihres Sprosses, ebenso wie sein Gesicht, nicht mit der Öffentlichkeit teilen wollen. Versehentlich machte die Blondine aber seinen Namen publik. Ändert das etwas an der Entscheidung, ihn nicht im Netz zu präsentieren? Gegenüber Promiflash erklärten Kathi und Kevin, dass sie ihr Kind trotzdem nicht zeigen wollen.

Im Gespräch mit Promiflash betonte die 26-Jährige, ihrer Linie treu bleiben zu wollen und Leonardo weiterhin zu zensieren. "Einfach weil man ihn so schützen möchte. Er ist ein kleines Baby, er hat keine eigene Meinung", machte die Neu-Mama deutlich. Sollte er irgendwann selbst den Weg in die Öffentlichkeit einschlagen, stünden seine Eltern ihm aber gewiss nicht im Weg. Zunächst wollen sie ihn aber "so gut es geht und so lange es geht" nicht in den sozialen Medien präsentieren.

Endgültig ist die Entscheidung jedoch nicht. Ganz ausschließen will das Paar nicht, seinen Sohnemann eines Tages den Followern zu zeigen. "Würden wir Nein sagen, wäre das vielleicht auch falsch. Wir wissen nicht, wann der richtige Moment kommt", hielt sich Kevin die Option offen.

