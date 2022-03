Katharina Wagener (26) und Kevin Yanik kann nichts mehr aus der Ruhe bringen. Seit August sind die Are You The One?-Stars Eltern eines Sohnes, Leonardo. Geplant war die Veröffentlichung seines Namens jedoch nicht – im Gegenteil. Obwohl sich das Pärchen stets mit Details zu seinem Baby zurückgehalten hatte, konnten aufmerksame Fans die Info in den sozialen Medien der Blondine entdecken. Doch wie geht es Kathi mit der ungewollten Enthüllung? Promiflash hat nachgehakt.

In einem Interview mit Promiflash sprach Kathi gemeinsamen mit ihrem Verlobten über die ungewollte Veröffentlichung des Namens. "Wir hätten ihn schon gerne für uns behalten, weil es unser Baby ist", gesteht die 26-Jährige. Einen großen Unterschied würde die neue Situation für die Eltern jedoch nicht machen. "Nichtsdestotrotz ist es nur ein Name. Und wir sind sehr stolz auf den", erklärte Kathi und schwärmte weiter, dass sich die zwei frischgebackenen Eltern für den schönsten Namen entschieden hätten.

Obwohl das Pärchen im vergangenen Jahr durch eine schwere Beziehungskrise ging, kann die beiden scheinbar nichts mehr erschüttern. Im Interview erklärte Kevin, dass er seiner Verlobten wegen des Malheurs alles andere als böse sei. "Wir haben uns danach auch nicht gestritten oder so. Kathi hat das nicht extra gemacht", stellte der Realitystar klar.

Anzeige

Instagram / kathiwagener Kevin Yanik und Katharina Wagener mit ihrem Baby

Anzeige

Instagram / kevinyanik Kevin Yanik im April 2020 in Soest

Anzeige

Instagram / kevinyanik Katharina Wagener und Kevin Yanik, Reality-TV-Stars

Anzeige

Glaubt ihr, die beiden werden mit der Zeit doch ein paar Details über ihren Sohn verraten? Ja, das kann ich mir gut vorstellen! Nein, das würde mich schon sehr überraschen. Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de