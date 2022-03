Dieser Rosenkrieg scheint einfach kein Ende zu nehmen. Seit Monaten schießen Kim Kardashian (41) und Kanye West (44) gegeneinander. Vor allem der Rapper scheint immer wieder neue Aufhänger für Streit mit seiner Ex-Frau zu finden. Hauptgrund dafür scheint zu sein, dass die Keeping up with the Kardashians-Darstellerin inzwischen einen neuen Partner an ihrer Seite hat. Wie Kim jetzt erzählt, soll ihr Ex-Mann ihr bereits den ein oder anderen verletzenden Spruch an den Kopf geworfen haben.

In dem Trailer ihrer neuen Show "The Kardashians" ist zu sehen, wie Kim sagt "Es ist wirklich schwer mit Kanye", bevor der folgende Ausschnitt eine Szene zeigt, in der sie zu Kourtney Kardashian (42) sagt: "Er hat mir gesagt, meine Karriere ist vorbei." Das scheint für Kim sehr verletzend gewesen zu sein – immerhin wurde die millionenschwere Unternehmerin von Kanye damit nur auf ihre Beziehung zu ihm reduziert.

"Ich glaube nicht, dass ich jemals den Vater meiner Kinder in meiner TV-Show kritisieren würde", sagte sie in einem früheren Interview. "Das ist einfach nicht mein Ding, und ich glaube nicht, dass ich mich dabei jemals wohlfühlen würde", und fügte hinzu: "In der Öffentlichkeit zu stehen und Meinungsverschiedenheiten öffentlich auszutragen, ist nie einfach. Aber ich glaube daran, dass man das alles privat regeln sollte." Kim scheint die Scheidung also lieber unter Ausschluss der Öffentlichkeit abwickeln zu wollen – problematisch, dass Kanye das offensichtlich anders sieht.

Instagram / kimkardashian Kim Kardashian, Instagram 2022

Instagram / kimkardashian Kim Kardashian, Instagram 2022

SIPA PRESS / ActionPress Kanye West und Kim Kardashian im November 2019 in New York

