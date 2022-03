Queen Elizabeth II. (95) sorgte in den vergangenen Monaten immer wieder für beunruhigende Nachrichten. Sie hatte mit einigen gesundheitlichen Problemen zu kämpfen und musste daher häufig öffentliche Auftritte absagen. Dadurch wurden immer wieder Gerüchte laut, die Königin könnte möglicherweise abdanken. Doch daran scheint die Monarchin überhaupt nicht zu denken: Sie erneuerte nun ihr Versprechen, ihr Leben ganz dem Dienst an der Krone zu widmen.

Bereits 1947 hatte die damals 21-Jährige Elizabeth in einer berühmten Radioansprache ein Gelübde abgelegt, in dem sie schwor, ihr Leben lang ihren Untertanen und ihrem Land zu dienen. Am Montag fand nun der Gottesdienst zum Commonwealth-Tag in der Westminster Abbey statt. Die Queen selbst sagte zwar erneut aus gesundheitlichen Gründen ab, veröffentlichte zu diesem Anlass aber eine Rede – und nahm damit die Luft aus allen Abdankungsgerüchten: "In diesem Jahr meines Platin-Jubiläums freue ich mich, mein 1947 gegebenes Versprechen erneuern zu können, dass ich mein Leben immer dem Dienst an der Krone widmen werde."

Es war das erste Mal seit 2013, dass die Queen den Gottesdienst am Commonwealth-Tag verpasst. Die 95-Jährige, die gerade erst eine Covid-Infektion überstanden hat, solle sich laut Anweisung ihrer Ärzte noch ein wenig schonen, heißt es.

