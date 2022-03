Evanthia Benetatou (29) lebt jetzt getreu dem Motto: Augen auf bei der Partnerwahl! Die gebürtige Griechin wurde durch die RTL-Show Der Bachelor bekannt. Ihren Traumprinzen konnte sie damals in Andrej Mangold (35) aber nicht finden – und auch die Beziehung zu Chris Broy (32) ging während ihrer Schwangerschaft in die Brüche. Zuletzt soll Eva einen Flirt mit Daniele Terranova gehabt haben – ohne Happy End. Aus der Vergangenheit habe die TV-Bekanntheit aber gelernt, wie sie Promiflash verriet: Sie passt genau auf, welcher Mann zukünftig in ihrer Leben treten darf.

Auch wenn sich die 29-Jährige sicher ist, dass ihr Traummann quasi hinter jeder Ecke auf sie warten könnte – und auch offen wäre, sich noch einmal im TV nach dem Richtigen umzuschauen, stellte sie klar, dass sie hohe Erwartungen hat: "Meine Ansichten haben sich geändert, was Männer angeht. Ich weiß viel mehr, was ich will", erklärte sie. Das habe vor allem damit zu tun, dass Eva schon einige Liebespleiten hinnehmen musste. "Ich habe viele Erfahrungen gemacht in den letzten Jahren und die letzte Beziehung hat mich sehr geprägt – wo ich sage: Ich bin vorsichtig, wem ich vertraue und wem ich mich öffne", hielt sie im Promiflash-Interview fest.

Trotzdem ist für die Düsseldorferin klar: Sie möchte sich nicht verrücktmachen. "Man darf den Spaß am Leben nicht verlieren", schilderte sie. Aber könnte sie sich vorstellen, einen Fan zu daten? Auch wenn sie via Instagram viele Anfragen diesbezüglich bekomme, sei das eher schwierig. Immerhin sei dort nicht so einfach festzustellen, wer echtes Interesse an ihrer Person habe.

Instagram / chris_b.___ Eva Benetatou und Chris Broy

Instagram / evanthiabenetatou Evanthia Benetatou, TV-Bekanntheit

Instagram / evanthiabenetatou Evanthia Benetatou, "Das Sommerhaus der Stars"-Kandidatin 2020

