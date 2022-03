Sie sind einfach ein Traumpaar! Will Smith (53) und Jada Pinkett-Smith (50) sind seit 1997 verheiratet. Seitdem gehen sie zusammen durch dick und dünn. Sogar nach einer vorübergehenden Trennung haben die zwei wieder zueinandergefunden und führen seit dem eine offene Ehe. Das ist laut dem Pärchen auch das Geheimnis ihrer glücklichen Partnerschaft. Aber waren die beiden sich in ihrer monogamen Zeit dennoch immer treu?

In einem Interview auf CBS Sunday Morning bezog Will jetzt Position zu den Spekulationen über seine Beziehung mit Jada. "In unserer Ehe hat es nie Untreue gegeben. Jada und ich reden über alles und wir haben uns noch nie gegenseitig mit irgendetwas überrascht", stellte er klar. Das Gerücht über Wills mögliche Untreue war aufgekommen, nachdem darüber spekuliert wurde, dass Jada während ihrer zeitweiligen Trennung eine Affäre gehabt haben soll.

Will habe erkannt, dass das Gerede über sein Leben für die Menschen auch von Nutzen sein kann. "Plaudern ist der erste Schritt zu einem echten Gespräch und dazu, wirklich zu erkunden, ob einige der Dinge in deinem Herzen liebevoll oder giftig sind", erklärte der "I Am Legend"-Darsteller. Auch Jada stellte kürzlich klar, dass Kommunikation der Schlüssel zu einer glücklichen Beziehung sei. Da scheinen die beiden sich ja einig zu sein.

Anzeige

Getty Images Will Smith im Oktober 2019

Anzeige

Getty Images Will und Jada Pinkett Smith bei den SAG Awards in Santa Monica im Februar 2022

Anzeige

Getty Images Will Smith bei den Governors Awards in Hollywood im November 2015

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de