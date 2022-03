In Dani Dyers (25) Liebesleben ging es in den letzten Jahren immer wieder drunter und drüber. Obwohl die TV-Bekanntheit die britische Love Island-Version gewann, hielt ihre Beziehung zu Jack Fincham außerhalb der TV-Villa nicht lange an. Auch ihre Liebe zu Sammy Kimmerence zerbrach, nachdem der Vater ihres Kindes zu 42 Monaten Haft verurteilt worden war. Seit Oktober ist die Reality-Beauty wieder in festen Händen. Doch Danis Familie hat so ihre Zweifel.

Seit Dani und der Fußballstar Jarrod Bowen (25) im Januar ihren ersten gemeinsamen Auftritt auf dem roten Teppich gemeistert hatten, teilen die zwei immer wieder superniedliche Pärchenbilder im Netz. Zuletzt soll die 25-Jährige sogar in Aussicht gestellt haben, ihren Jarrod heiraten und weitere Kinder mit ihm bekommen zu wollen. Obwohl der Kicker von West Ham United F.C. "der liebevollste Kerl" sei, soll Danis Familie vielmehr besorgt statt erfreut über ihre Vorhaben sein. "Ihre Eltern befürchten, dass es eine Kurzschlussreaktion ist. Sie sehnt sich verzweifelt nach Glück, aber sie braucht nichts zu überstürzen", plauderte eine Quelle gegenüber New Magazine aus.

Nachdem es mit den Männern in den letzten Jahren alles andere als rund lief, soll Dani vor allem eine Beziehung wie die ihrer Eltern Joanne Mas und Danny Dyer (44) anstreben. "Dani will diese langanhaltende Liebe auch für ihr eigenes Leben und sieht ihre gemeinsame Ehe als eine Art 'Märchen'", verriet der Insider weiter.

Instagram / danidyerxx Jarrod Bowen und Dani Dyer

Instagram / officialdannydyer Danny und seine Tochter Dani Dyer

Instagram / danidyerxx Dani Dyer und ihr Sohn Santiago

