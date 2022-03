Ist das wirklich die Lösung ihrer Probleme? Seit Wochen greift Kanye West (44) Pete Davidson (28) im Netz immer wieder öffentlich an, weil der seine Noch-Ehefrau Kim Kardashian (41) datet. Dabei ging der Rapper sogar so weit, dass er in einem Musikvideo eine Knetfigur des Comedians lebendig begraben ließ. Daraufhin hatte Pete sich gewehrt und dem Musiker im Chat eine Ansage gemacht. Einer hat jetzt aber einen Lösungsvorschlag für die Fehde der beiden: Jake Paul (25) bietet Kanye und Pete Geld, wenn sie gegeneinander boxen!

Auf Instagram schrieb der ehemalige Boxer und YouTube-Star, dass er ein einmaliges Angebot für die Streithähne habe: "Ich biete jedem von euch 30 Millionen Dollar, garantiert, plus Zuschläge, für einen Boxkampf über sechs Runden." Jake würde also rund 54 Millionen Euro investieren, damit die beiden ihr Kriegsbeil begraben – laut ihm zum Wohle von Kanye und Kims vier gemeinsamer Kinder. "Lasst uns diesen Streit wie Männer beilegen, bevor die Kinder weiterhin von euren Eskapaden betroffen sind", appelliert er deshalb an die Rivalen.

Jake selbst hatte seine aktive Boxkarriere im vergangenen Herbst beendet. In seinen zwei Jahren als Profi im Ring nahm er an vier Wettbewerben teil, die er alle für sich entscheiden konnte. Deshalb wird es für den Bruder von Logan Paul (26) auch kein Problem sein, eine so hohe Geldsumme aufzubringen: Allein sein letztes Match gegen UFC-Star Tyron Woodley soll Jake rund 84 Millionen Euro eingebracht haben.

Anzeige

Instagram / kimkardashian Pete Davidson und Kim Kardashian im März 2022

Anzeige

Instagram / kimkardashian Kim Kardashian und Kanye West mit ihren Kindern North, Saint, Chicago und Psalm, 2019

Anzeige

Getty Images Jake Paul, YouTuber

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de