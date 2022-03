Das war ein Schlag unter die Gürtellinie! Pete Davidson (28) und Kanye West (44) zoffen sich seit einiger Zeit mehr oder weniger direkt um Kim Kardashian (41). Die Noch-Ehefrau des Rappers ist nämlich seit Kurzem die Partnerin des Komikers. Nachdem Kanye Pete in einem Musikvideo sinnbildlich begraben hatte, scheint der Saturday Night Live-Star jetzt zurückgeschossen zu haben: Denn er schickte seinem Rivalen ein Selfie – mit einer eindeutigen Botschaft!

In einem Chatverlauf, der Page Six vorliegt, hält Pete dem Musiker in Sachen Kim eine kleine Predigt. Daraufhin fragt Kanye, wo Pete gerade sei – woraufhin der ihm ein Foto schickt, das ihn oben ohne zwischen den Laken zeigt. "Ich bin gerade mit deiner Frau im Bett", schrieb der Comedian dazu – und ließ damit wenig Spielraum für Interpretationen.

Das Foto löste bei einigen Fans Entsetzen aus – andere wiederum hatten wohl nur Augen für dieses pikante Detail: Augenscheinlich hat sich Pete den Namen seiner Liebsten tätowieren lassen! Unter seiner rechten Schulter ist der Schriftzug "Kim" zu lesen.

Anzeige

Getty Images Kanye West und Kim Kardashian

Anzeige

Getty Images Pete Davidson im Dezember 2021

Anzeige

Instagram / kimkardashian Pete Davidson und Kim Kardashian im März 2022

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de