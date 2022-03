René Casselly (25) fällt es immer noch schwer, seinen Let's Dance-Erfolg zu realisieren. In der vergangenen Woche musste wegen einiger krankheitsbedingter Ausfälle kein Paar die Tanzshow verlassen. Stattdessen wurde ein Extrapunkt vergeben, den sich der Zirkusartist und seine Tanzpartnerin Kathrin Menzinger (33) sichern konnten: Die beiden überzeugten sowohl die Jury als auch das Publikum mit ihrer Leistung am meisten und haben bei der Entscheidung in der kommenden Ausgabe einen Vorteil. René ist davon immer noch total überwältigt!

Im Interview mit Promiflash erzählte der 25-Jährige: "Ich kann es immer noch nicht glauben. Ich hätte nie und nimmer mit so einem positiven Feedback von dem Publikum, den Fans, geschweige denn von der Jury gerechnet." Wenn er in anderen Shows wie Ninja Warrior antrete, würden ihn viele Menschen als arrogant und überheblich empfinden: "Und dass die Zuschauer nun für mich angerufen haben, war für mich eine Bestätigung, dass sie mich von einer anderen Seite kennenlernen und mich vielleicht doch als den Menschen sehen, der ich wirklich bin." Das sei für ihn das allergrößte Geschenk.

Für diesen Erfolg trainieren René und Kathrin aber auch hart. Zwischen den beiden gibt es sogar einen eigenen Wettbewerb. "Wir wollen uns gegenseitig irgendwie messen. Also keiner will Stopp machen von uns. Wir haben so ein bisschen Konkurrenzkampf unter uns", verriet der Cousin von DSDS-Star Ramon Roselly (28) im offiziellen "Let's Dance"-Podcast.

RTL / Stefan Gregorowius René Casselly und Kathrin Menzinger im Februar 2022

RTL / Stefan Gregorowius René Casselly und Kathrin Menzinger bei "Let's Dance"

