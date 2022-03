Sie arbeiten also nicht nur miteinander! Die neue Let's Dance-Staffel hatte schon jetzt einige krasse Momente. Vor allem bei dem Duo Kathrin Menzinger (33) und René Casselly (25) blieb dem ein oder anderen Zuschauer bestimmt die Luft weg. So machte der Zirkusartist während des Paso Dobles einen Salto über seiner Tanzpartnerin. Offenbar sind sie schon jetzt ein unschlagbares Team. Doch zwischen René und Kathrin herrscht wohl auch ein Konkurrenzkampf!

Die beiden trainieren hart für ihren wöchentlichen Auftritt auf dem Parkett. Von Müdigkeit ist bei ihnen anscheinend keine Spur – ganz im Gegenteil: "Wir wollen uns gegenseitig irgendwie messen. Also keiner will stopp machen von uns. Wir haben so ein bisschen Konkurrenzkampf unter uns", erklärte René nun im offiziellen "Let's Dance"-Podcast. Das mache das Training jedoch noch spannender, betonte er daraufhin.

Klingt ganz so, als dürften sich die Fans also auf noch spektakulärere Stunts in der kommenden Woche freuen. Schon vor Show-Beginn erklärte René gegenüber Promiflash, dass er sein akrobatisches Können definitiv einbringen würde: "Ich möchte eine Partnerin haben, mit der ich Elemente aus der Artistik zeigen kann, die es so bei 'Let's Dance' noch nie zu sehen gab." Mit Kathrin scheint er das große Los gezogen zu haben.

René Casselly und Kathrin Menzinger in "Let's Dance"-Show zwei

Kathrin Menzinger und René Casselly bei "Let's Dance"

René Casselly und Kathrin Menzinger bei "Let's Dance"

