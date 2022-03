Jaden Smith (23) hat eine ganz besondere Inspirationsquelle. Der Sohn von Will Smith (53) hat sich schon seit mehreren Jahren neben seiner Schauspielkarriere ein zweites Standbein aufgebaut: die Mode. Gemeinsam mit seiner Schwester Willow (21) gründete er ein Kollektiv, das auch Kleidung vertreibt. Um seine neue Modelinie zu bewerben, sprach er dabei über eine verrückte Erfahrung: Jaden gab zu, dass er schon einmal psychedelische Pilze genommen hat!

Im Magazin von Mr Porter erzählte der "Karate Kid"-Darsteller, dass die neue Kollektion für seine Marke MSFTSrep von einem Drogentrip inspiriert sei: "Wir machen uns bestimmte visuelle Anzeichen zunutze, die auftreten, wenn man auf Pilzen ist. Die Dinge bewegen sich leicht." Er selbst ist mit der psychedelischen Droge bewandert und dem Konsum nicht abgeneigt. "Ich glaube, dass Pilze uns helfen können, unser Bewusstsein zu erweitern", merkte der Modedesigner an.

Aber wie war so ein Trip für Jaden? Auch darüber packte der 23-Jährige ehrlich aus. "Ich war mit Leuten zusammen, die ich wirklich sehr gern habe. Wir sind in einen Park gegangen, was die beste Entscheidung war, die wir je hätten treffen können. Alles wird einfach so schön!", berichtete er.

Anzeige

Getty Images Willow Smith und Jaden Smith, November 2021

Anzeige

MrPorter.com Jaden Smith für seine neue Kollektion von MSFTSrep

Anzeige

Getty Images Jaden Smith, 2016

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de