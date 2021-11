Will Smith (53) sorgte in den vergangenen Tagen für reihenweise Schlagzeilen, als er seine nach ihm benannte Autobiografie "Will" veröffentlichte. Darin offenbarte der Schauspieler unter anderem, dass er sich während seiner ersten Ehe in eine andere Frau verliebt hat. Außerdem thematisiert er seine Beziehung zu seiner Frau Jada Pinkett Smith (50) und seinen Kindern. Jetzt besuchte der Hollywoodstar zusammen mit seinen Lieben die Premiere seines neuen Films.

Familie Smith zog bei der Premiere von "King Richard" mit ihren schicken Outfits alle Blicke auf sich – während das Blau von Wills Anzug auch im Cape seiner Tochter Willow (21) zu finden war, passte das weiße Kleid von Mama Jada optimal zu den Mustern auf dem Anzug ihres Sohns Jaden (23). Während Will und seine Frau auf eher klassische Looks setzten, bewiesen ihre Kids Mut mit ihren exzentrischen Outfits. Selbst nach einigen überraschenden Enthüllungen in seinen Memoiren scheint der "I Am Legend"-Darsteller auf die Unterstützung seiner Frau und Kinder zählen zu können.

"King Richard" erzählt die Geschichte der beiden Schwestern Serena (40) und Venus Williams (41) und wie sie mithilfe ihres Vaters Richard Williams zu erfolgreichen Tennisspielerinnen wurden. Die Titelfigur des Films wird von niemand Geringerem als Will verkörpert.

Getty Images Willow, Jaden und Will Smith mit Jada Pinkett Smith bei der Premiere von "King Richard"

Getty Images Jada Pinkett Smith mit Will, Willow und Jaden Smith bei der Premiere von "King Richard"

Getty Images Demi Singleton, Serena Williams, Will Smith, Venus Williams, Saniyya Sidney und Aunjanue Ellis

