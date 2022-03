In wenigen Tagen ist es so weit – die neue Staffel von The Masked Singer startet. Ab dem 19. März dürfen die Fans der beliebten Gesangsshow miträtseln, welcher Promi sich hinter welcher Maske versteckt. Fünf der Kostüme wurden bereits enthüllt. Nun gab der Sender bekannt, welche Maskierung ebenfalls ab Samstag neben den anderen tierischen Kostümierungen sein Gesangstalent unter Beweis stellen darf.

Auf der Presseseite von ProSieben wurde nun die sechste Maske bekannt gegeben: Der Koala! "Langsam, aber lecker: Der Koala liebt die deutsche Küche, verließ aus diesem Grund Australien und betreibt in seiner neuen Heimat die Imbissbude 'Eukalyptus Express'", heißt es in der Beschreibung des knuffigen Beuteltiers. Ganze 700 Stunden wurde an der Maske des australischen Baumbewohners gearbeitet.

Auf Instagram wurde der Koala den Fans der Sendung bereits vorgestellt. "Bis jetzt mein absolutes Lieblingskostüm: Der Koala sieht so niedlich aus", freute sich eine Userin unter dem Beitrag. "Wie toll ist dieses Kostüm bitte?! Es ist jetzt schon mein Favorit", kommentierte eine weitere Nutzerin. Wie gefällt euch der Koala? Stimmt in der Umfrage ab!

ProSieben/Benjamin Kis Die Möwe, das Zebra und der Dornteufel sowie Matthias Opdenhövel von "The Masked Singer"

ProSieben/Lisa Haensch Marianne Meinl, Maskenbauerin bei "The Masked Singer"

Getty Images Matthias Opdenhövel bei "The Masked Singer" 2021

