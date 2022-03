Die nächste The Masked Singer-Maske wurde endlich vorgestellt! Schon am 19. März geht die beliebte Musik-Rateshow auf ProSieben in die nächste Runde – dann heißt es endlich wieder: Welche Promis stecken unter den kreativen Kostümen der TV-Show? Vier Maskeraden wurden bereits bekannt gegeben. Dabei sind das Zebra, der Dornteufel, die Möwe und der Seestern. Nun gesellt ein besonders haariges Freundchen dazu!

Auf der offiziellen ProSieben-Presseseite wurde nun die fünfte Maske verraten: Es handelt sich um den Gorilla, der in einem edlen, gold-lilafarbenen Anzug mit Fellkragen und dazu passendem Hut daherkommt. "Auf den ersten Blick wirkt der Gorilla wie ein richtiger Geschäftsmann – adlig, vornehm und selbstbewusst! Doch hinter seiner Fassade steckt noch eine ganz andere Seite, die immer wieder aus ihm herausbricht", wird die Figur beschrieben.

Auch auf dem offiziellen "The Masked Singer"-Instagram-Profil wurde der Affe selbstverständlich vorgestellt – und die Fans reagierten echt begeistert auf den felligen Gentleman. "Und wieder ein sehr tolles Kostüm", "Der Anzug ist voll schön" oder "Erinnert mich irgendwie an Peter Fox" waren nur drei der erfreuten Kommentare. Geht es nach den Liebhabern der Show, sollte, nach den vier Tierkostümen auch unbedingt noch eine Lebensmittelverkleidung dazukommen. Fans hoffen auf ein Pizzastück, einen Donut oder einen Burger. Wie gefällt euch der Gorilla? Stimmt ab.

ProSieben Die Möwe, das Zebra und der Dornteufel aus "The Masked Singer"-Staffel sechs

ProSieben / Willi Weber Matthias Opdenhövel bei "The Masked Singer"

ProSieben/Benjamin Kis Der "The Masked Singer"-Seestern

