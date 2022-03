Die Royal-Fans können wohl aufatmen! In den vergangenen Tagen kursierten besorgniserregende Gerüchte um die Queen (95). Ein Insider behauptete, dass Elizabeth zurzeit einen Rollstuhl brauche – eine Vorsichtsmaßnahme, weil sie sich wohl nicht so fit fühlte. Nach ärztlicher Anordnung widmete sich die britische Regentin in ihrem neuen Zuhause auf Schloss Windsor wohl ihrer Genesung. Die Ruhe tat ihr offenbar gut. Die Queen hielt nun eine kleine Privataudienz!

Wie Daily Mail berichtete, begrüßte die 95-Jährige am Montag die aus Guyana stammende Dichterin Grace Nichols. Im Eichensaal auf Schloss Windsor verlieh sie ihr die goldene Medaille für herausragende Poesie. Über ihren Besuch freute sie sich augenscheinlich sehr. Auf den Aufnahmen machte Elizabeth bereits einen deutlich fitteren Eindruck. Zudem hielt die britische Monarchin ihre royale Audienz ohne Gehstock ab. Auf eine Teilnahme am traditionellen Commonwealth Day hatte sie jedoch noch verzichten müssen.

Stattdessen vertrat der Thronfolger Prinz Charles (73) seine Mutter. Zusammen mit Herzogin Kate (40), Prinz William (39) und Herzogin Camilla (74) glänzte er bei diesem wichtigen Event. Die Queen hatte den Gottesdienst vorsichtshalber von ihrem Terminplaner gestrichen. Am Gedenkgottesdienst für ihren verstorbenen Mann Prinz Philip (✝99) möchte sie aber unbedingt teilnehmen.

