Sie glänzen an einem wichtigen Tag! Die Schlagzeilen über die britischen Royals drehten sich zuletzt vor allem um die Gesundheit der Queen (95). Wegen ihrer Corona-Erkrankung saß der Schock tief – sie soll aber lediglich über einen Schnupfen geklagt haben. Nun soll es Elizabeth aber wieder schlechter gehen. Am Commonwealth Day sprang Prinz Charles (73) für sie ein. Zusammen mit Herzogin Camilla (74), Prinz William (39) und Herzogin Kate (40) meisterte er diese Aufgabe souverän!

Die vier britischen Royals nahmen am Sonntag am traditionellen Commonwealth-Gottesdienst in der Westminster Abbey teil. William und seine Gemahlin strahlten als königliches Traumpaar. Kate bezauberte in einem langen Mantel in Royalblau samt farblich passendem Hütchen. Ihr Gatte machte in seinem Anzug ebenfalls eine gute Figur. Sein Vater und dessen Frau Camilla taten es ihnen gleich. Ungeachtet ihres gelungenen Auftrittes bleiben die Sorgen um die britische Monarchin weiterhin bestehen.

Die Queen blieb der Veranstaltung fern – angeblich handelte es sich dabei aber bloß um eine Vorsichtsmaßnahme. Vor wenigen Tagen hatte unter anderem die Mail on Sunday berichtet, dass Elizabeth wegen ihrer gesundheitlichen Probleme einen Rollstuhl benötige. Sie hatte zuletzt über Fußprobleme geklagt. Auf Schloss Windsor soll sie sich zurzeit ihrer Genesung widmen.

Getty Images Prinz William und Herzogin Kate beim Commonwealth-Gottesdienst im März 2022

Getty Images Prinz Charles und Camilla Parker Bowles beim Commonwealth-Gottesdienst im März 2022

Getty Images Queen Elizabeth II. auf Windsor Castle im Februar 2022

