Bald ist es so weit – Hans Sigl (52) und Günther Jauch (65) treten zum Duell an! Der Wer wird Millionär?-Moderator hat in seiner beliebten Sendung schon mehrfach gezeigt, dass er ein helles Köpfchen ist. Gerne hilft er seinen Kandidaten auf die Sprünge und hat auch selbst schon an Quizsendungen teilgenommen. Nun hat er bei "Jauch gegen Sigl" die Möglichkeit, sein Wissen erneut unter Beweis zu stellen!

Am vierten April 2022 feiert die neue Quizshow ihr Debüt, wie RTL nun bekannt gab. In zwei Ausgaben wird sich Herr Jauch gegen den Bergdoktor-Star stellen – Letzterer erhält dabei wohl tatkräftige Unterstützung: "Er hat vier selbst ausgewählte Vertraute mit dabei, die sich in bestimmten Wissensgebieten sehr gut auskennen", hieß es in einer Erklärung des Senders. Anschließend soll die Reihe "Jauch gegen ..." mit anderen Anwärtern fortgesetzt werden. Moderiert wird das Spektakel, bei dem es um 50.000 Euro geht, von Oliver Pocher (44).

Ob sich Hans und seine Unterstützer gegen den Wahlpotsdamer durchsetzen können? Das wird sich Anfang April zeigen! Der Seriendoktor wird jedenfalls bald auch für eine weitere Quizsendung vor der Kamera stehen: Er moderiert die Unterhaltungsshow "Der klügste Mensch der Welt" – eine Adaption des belgischen TV-Hits "De slimste Men ter Wereld".

TVNOW / Stefan Gregorowius Günther Jauch, Moderator

TVNow/ Stefan Gregorowius Oliver Pocher

Getty Images Hans Sigl in Berlin, 2015

