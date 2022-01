Nathalie Volk (25) weiß, wie sie ihren Abonnenten den Kopf verdreht. Im Moment genießt die in Nienburg an der Weser geborene Schönheit eine kleine Auszeit auf den Malediven. Von dort teilt die Fernsehbekanntheit auch immer wieder traumhafte Einblicke in ihren Urlaub, bei dem auch ihr neuer Freund Samuel Levy mit dabei ist. Nun erfreute Nathalie ihre Community mit einer besonders heißen Aufnahme von sich.

In ihrer Instagram-Story veröffentlichte die ehemalige GNTM-Kandidatin nun den sommerlichen Schnappschuss. In einem fliederfarbenen Badeanzug, der mit einigen Cut-outs die Körpermitte der dunkelhaarigen Beauty umschmeichelt, posiert sie lässig am Pool. Auch die vielen kleinen Tattoos, die Nathalies Körper an den verschiedensten Stellen zieren, werden durch die sexy Schwimmbekleidung perfekt in Szene gesetzt. Neben der Traumfigur des Models fällt auf dem Foto zudem die unglaublich schöne Kulisse auf, vor der das Urlaubsbild entstanden ist.

Bereits vergangene Woche hatte Nathalie eine Aufnahme von ihrer Reise geteilt, mit der sie ihre rund 1,5 Millionen Abonnenten begeistert hatte. Mithilfe eines verschmusten Pärchenbildes hatte die 25-Jährige nämlich die Identität ihres neuen Freundes enthüllt. Anfang Januar hatte die einstige Dschungelcamp-Teilnehmerin zuvor bereits angedeutet, dass sie nach der Trennung von ihrem Verlobten Timur wieder in festen Händen sei.

Instagram / mirandadigrande Nathalie Volk im September 2021

Instagram / sammyxlevy Samuel Levy und Nathalie Volk

Instagram / mirandadigrande Nathalie Volk während ihres Malediven-Urlaubs im Januar 2022

