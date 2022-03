Pete Davidson (28) hebt schon bald ab. In den vergangenen Wochen hatte der Komiker nicht gerade viel zu lachen. Immer wieder teilte Kanye West (44), der Noch-Ehemann seiner Freundin Kim Kardashian (41), gegen den Schauspieler im Netz aus. Doch nun kann der gebürtige New Yorker dem Ärger anscheinend für einen kurzen Augenblick entfliehen. Wie nun bekannt wurde, soll Pete kommende Woche ins Weltall fliegen.

Wie Daily Mail berichtete, wird der 28-Jährige eine von sechs Personen sein, die mit Jeff Bezos' (58) Blue Origin den Flug ins All antreten. Schon kommende Woche soll es so weit sein: Am 24. März hebt die Rakete für die elfminütige Reise ab und wird dabei in eine Höhe von 100 Kilometern über der Erde fliegen. Weder Pete noch seine Freundin Kim haben sich bisher zu den Neuigkeiten geäußert.

Bereits vergangenes Jahr reiste der Amazon-Gründer selbst ins Weltall. Auch sein Bruder Mark durfte an dem Weltraumflug teilnehmen. "Wir hatten eine wirklich tolle gemeinsame Zeit dort", erzählte Jeff hinterher in einem Interview bei "CBS This Morning".

Getty Images Pete Davidson bei der Met Gala 2021

Getty Images Pete Davidson, Comedian

Getty Images Mark und Jeff Bezos nach ihrem Flug ins Weltall

