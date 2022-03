Welche der Single-Damen gilt schon jetzt als die heißeste? Am 21. März fällt der Startschuss für die neue Staffel von Love Island. Neben den sieben Boys stürzen sich ebenso viele Ladys in das Flirt-Abenteuer. Mit Jessica begibt sich dieses Mal sogar die erste Transfrau auf die Liebesinsel. Doch welche Islanderin kann die Fans schon vor dem Staffelstart am meisten überzeugen?

Die 27-jährige Leonie will versuchen, mit ihrer "direkten und offenen Art" zu punkten. Auch Jessica hält sich selbst für einen fröhlichen Menschen und ist in der Villa bereit, die Initiative zu ergreifen. "Ich habe kein Problem damit, auf den Mann zuzugehen und den ersten Schritt zu machen", betonte die 22-Jährige gegenüber RTL2. Recruiterin Jennifer scheint darin aber wenig Konkurrenz zu sehen und verkündet schon vorab: "Ich würde sagen, dass ich das gewisse Etwas mitbringe, das vielleicht nicht jede hat."

Studentin Sandrine beschreibt sich selbst als Kumpeltyp und glaubt, den männlichen Islandern genau die richtige Mischung bieten zu können. "Ich bin sehr gerne eine Frau und mit mir kann man Pferde stehlen", versicherte die 28-Jährige. Ihre baldige Mitbewohnerin Lara sucht vor allem einen Mann mit Humor. "Wenn er lustig ist, macht das sehr viel aus", merkte die Hamburgerin an. Vanessa hingegen wünscht sich einen Kerl, der sich nicht von ihr einschüchtern lässt – ebenso wie Vanuschka. "Ich bin frech, abenteuerlustig und spontan", beschreibt sich die 22-Jährige selbst.

"Love Island – Heiße Flirts & wahre Liebe", am 21. März um 20:15 Uhr und ab dem 22. März immer montags bis freitags und sonntags um 22:15 Uhr bei RTLZWEI und im Anschluss bei RTL+.

RTLZWEI / Thomas Reiner & Antje Rieken Leonie Weiß, "Love Island"-Kandidatin 2022

RTLZWEI / Thomas Reiner & Antje Rieken Jessica, "Love Island"-Kandidatin 2022

RTLZWEI / Thomas Reiner & Antje Rieken Jennifer, "Love Island"-Kandidatin 2022

RTLZWEI / Thomas Reiner & Antje Rieken Sandrine Vivienne, "Love Island"-Kandidatin 2022

RTLZWEI / Thomas Reiner & Antje Rieken Lara, "Love Island"-Kandidatin 2022

RTLZWEI / Thomas Reiner & Antje Rieken Vanessa, "Love Island"-Kandidatin 2022

RTLZWEI / Thomas Reiner & Antje Rieken Vanuschka Klein, "Love Island"-Kandidatin 2022

