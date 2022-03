Sie waren sofort zur Stelle! Vergangenen Sonntag wurden in London die BAFTAs verliehen. Neben den glücklichen Gewinnern standen an diesem Abend auch die ganzen Stars und Sternchen, die in ihren glamourösen Outfits über den Red Carpet flanierten, im Mittelpunkt. Doch für die Sängerin Rachel Zegler (20) entpuppte sich dieser Gang über den roten Teppich als kleiner Drahtseilakt: Rachel hatte ein kleines Fashion-Malheur – wurde aber von Lady Gaga (35) und anderen prominenten Kolleginnen gerettet!

Die 20-Jährige schlenderte in einer hellblauen Robe der Designerin Vivienne Westwood (80) an den Fotografen vorbei. Was die Fans an diesem Abend aber nicht zu Gesicht bekommen haben: Ihr passierte ein ziemliches Missgeschick. "Mein Kleid ist gestern Abend kaputtgegangen und Lady Gaga, Este Haim (36) und Alana Haim (30) haben sich zusammengetan, um es mit einer Haarnadel provisorisch zu reparieren. Ich finde das wunderschön", schrieb Rachel auf Twitter.

Auch wenn es für Rachel dieses Mal auf dem Red Carpet nicht rund lief – karrieretechnisch kann sich die Schauspielerin nicht beklagen, denn: Im Sommer vergangenen Jahres wurde bekannt, dass die brünette Beauty in der Realverfilmung "Schneewittchen und die sieben Zwerge" in die Hauptrolle schlüpfen darf. "Ihre Stärke, Intelligenz und ihr Optimismus werden ein wesentlicher Bestandteil der Wiederentdeckung der Freude an diesem klassischen Disney-Märchen sein!", hatte Regisseur Marc Webb sie bereits im Vorfeld gelobt.

Anzeige

Getty Images Este und Alana Haim bei den BAFTAs 2022

Anzeige

Getty Images Lady Gaga, Schauspielerin

Anzeige

Getty Images Rachel Zegler, Schauspielerin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de