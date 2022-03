Michelle Monballijn und Mike Cees sprechen über ihre Trennung. Die beiden Reality-TV-Stars verkündeten vor wenigen Wochen, dass das Fundament ihrer Ehe langsam bröckelt und beide die Scheidung wollen. Bislang ist es dazu nicht gekommen, doch der Temptation Island-Verführer ist schon vor einer Weile aus der gemeinsamen Wohnung ausgezogen – nun gaben beide ein Update zur Trennung: Michelle und Mike leben nach wie vor getrennt!

Auf Instagram stellten sich die einstigen Sommerhaus der Stars-Bewohner den Fragen ihrer Fans. Die interessierte natürlich auch brennend, wie das Verhältnis der beiden derzeit sei. "Respektvoll", betonte Mike daraufhin. Auch verriet er, dass Michelle und er nach wie vor räumlich getrennt leben – ob sie jedoch auch in der Liebe getrennt sind, wollte er nicht näher erläutern. "Würde gerne so viel sagen. Es ist nicht der richtige Zeitpunkt. Vielleicht werde ich auch für immer schweigen in Bezug auf das Thema", zeigte er sich nachdenklich.

Auch Michelle eröffnete auf ihrem Account eine Fragerunde und bestätigte, dass sie und Mike nicht zusammen leben. Zu dem genaueren Status der Beziehung wollte sie zwar nichts sagen, doch stellte klar, dass sie noch nicht bereit für eine neue Liebe sei. Dennoch ist sie positiv gestimmt und geht davon aus, dass sie irgendwann wieder glücklich wird: "Da glaube ich ganz fest dran. Der Glaube versetzt Berge."

Anzeige

Instagram / mikecees_official Mike Cees-Monballijn, Reality-TV-Star

Anzeige

Instagram / mikecees_official Michelle Monballijn und Mike Cees-Monballijn im Dezember 2021

Anzeige

Instagram / michellemonballijn Michelle Monballijn im Februar 2022

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de